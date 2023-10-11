МО Британии анонсировало передачу Украине антидроновой системы Terrahawk Paladin
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Отмечается, что последний контракт из выделенного IFU пакета систем ПВО был подписан.
«В его рамках Украине будут предоставлены возможности более чем на 70 млн фунтов, в том числе и MSI-DS Terrahawk Paladin, платформа, способная отслеживать и уничтожать дроны», — сообщило ведомство.
Также Минобороны заявило, что средства ПВО и помощь в размере 100 млн фунтов стерлингов, о которой было объявлено ранее, будут переданы Киеву уже в ближайшие месяцы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наладить регулярный поток поставок оружия на Украину.