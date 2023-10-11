Руденко: Россия и Китай поддерживают плотный контакт по Украине на высшем уровне
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Об этом он сказал в интервью kp.ru.
По его словам, Россия и КНР продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам урегулирования украинского конфликта, обсуждая все основные события на данном направлении.
При этом говорить о политико-дипломатическом разрешении сложно, поскольку Киев законодательно запретил себе переговоры с Москвой, добавил Руденко.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил «неприятным разговором» тем, кто предложит ему обсудить вопросы территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией.
8 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что власти США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.