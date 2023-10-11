Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пекин поддерживают контакты по Украине на высшем и высоком уровнях.

Об этом он сказал в интервью kp.ru.

По его словам, Россия и КНР продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам урегулирования украинского конфликта, обсуждая все основные события на данном направлении.

При этом говорить о политико-дипломатическом разрешении сложно, поскольку Киев законодательно запретил себе переговоры с Москвой, добавил Руденко.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил «неприятным разговором» тем, кто предложит ему обсудить вопросы территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией.

8 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что власти США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.