Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил «неприятным разговором» тем, кто предложит ему обсудить вопросы территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией.

По его словам, пока на горизонте не появились «раздражители», чтобы его «мозг переключился на эту тему».

«Мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки, — даже не думайте об этом. Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор», — сказал Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.