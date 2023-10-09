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Кулеба пригрозил «неприятным разговором» тем, кто предложит переговоры с Россией

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил «неприятным разговором» тем, кто предложит ему обсудить вопросы территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией.
Кулеба пригрозил «неприятным разговором» тем, кто предложит переговоры с Россией
  • Gettyimages.ru

По его словам, пока на горизонте не появились «раздражители», чтобы его «мозг переключился на эту тему».

«Мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки, — даже не думайте об этом. Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор», — сказал Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.

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