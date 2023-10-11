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Трамп заявил, что не допустил бы эскалации палестино-израильского конфликта

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Экс-президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что эскалации палестино-израильского конфликта не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

Об этом, как информирует ТАСС, он написал в соцсети Truth Social.

«Атака на Израиль никогда бы не произошла, если бы я был президентом, — говорится в сообщении.

При этом Трамп добавил, что в таком случае не было бы и конфликта Украины и России, а также многих других проблем.

Ранее Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.

Позже он отметил, что предотвратил бы украинский конфликт низкими ценами на нефть.

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