Трамп заявил, что не допустил бы эскалации палестино-израильского конфликта

Экс-президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что эскалации палестино-израильского конфликта не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

Об этом, как информирует ТАСС, он написал в соцсети Truth Social.

«Атака на Израиль никогда бы не произошла, если бы я был президентом, — говорится в сообщении.

При этом Трамп добавил, что в таком случае не было бы и конфликта Украины и России, а также многих других проблем.

Ранее Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.

Позже он отметил, что предотвратил бы украинский конфликт низкими ценами на нефть.