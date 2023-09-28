Трамп заявил, что предотвратил бы украинский конфликт низкими ценами на нефть

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы предотвратить украинский конфликт при помощи низких цен на нефть.

По его словам, цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не смогла бы позволить себе спецоперацию.

«Цена бы равнялась $40 за баррель», — приводит ТАСС слова Трампа в ходе выступления перед сторонниками в Мичигане.

Ранее Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.

Позже сообщалось, что Владимир Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа.