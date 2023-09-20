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Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования на Украине

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Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN призвал экс-лидера США Дональда Трампа раскрыть свой план урегулирования конфликта на Украине за 24 часа.

«Я не понимаю, в чём детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждёт», — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что готов принять только тот план, который «будет предусматривать вывод российских войск».

Ранее Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.

Позже сообщалось, что Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа.

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