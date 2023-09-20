Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования на Украине
«Я не понимаю, в чём детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждёт», — сказал Зеленский.
При этом он добавил, что готов принять только тот план, который «будет предусматривать вывод российских войск».
Ранее Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.
Позже сообщалось, что Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа.