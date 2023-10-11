Канада планирует эвакуировать граждан из Тель-Авива с помощью военных самолётов
Об этом она написала в соцсетях.
«В ближайшие дни мы планируем приступить к эвакуации канадцев из Тель-Авива с помощью канадских вооружённых сил», — цитирует министра РИА Новости.
Отмечается, что полёты будут доступны гражданам Канады, а также их супругам и детям.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия работает над вопросом эвакуации из зоны палестино-израильского конфликта.
Также стало известно, что Кипр предоставит территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан.