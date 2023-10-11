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Канада планирует эвакуировать граждан из Тель-Авива с помощью военных самолётов

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Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава планирует в ближайшее время использовать самолёты вооружённых сил, чтобы помочь собственным гражданам вылететь из израильского Тель-Авива.

Об этом она написала в соцсетях.

«В ближайшие дни мы планируем приступить к эвакуации канадцев из Тель-Авива с помощью канадских вооружённых сил», — цитирует министра РИА Новости.

Отмечается, что полёты будут доступны гражданам Канады, а также их супругам и детям.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия работает над вопросом эвакуации из зоны палестино-израильского конфликта.

Также стало известно, что Кипр предоставит территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан.

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