Узнать больше

Рябков: Россия работает над вопросом эвакуации из зоны конфликта Палестины и Израиля

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия работает над вопросом эвакуации из зоны палестино-израильского конфликта.
Рябков: Россия работает над вопросом эвакуации из зоны конфликта Палестины и Израиля
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.

«Мы работаем над этим вопросом в режиме онлайн, в режиме реального времени», — цитирует его ТАСС.

Рябков отметил, что российские специалисты находятся в контакте со всеми службами в представительствах России в регионе, получаемые данные обобщаются. 

«И мы будем сейчас решать вопрос об эвакуации, о вывозе граждан», — добавил замминистра.

Ранее стало известно, что сотни российских граждан подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить