Рябков: Россия работает над вопросом эвакуации из зоны конфликта Палестины и Израиля
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.
«Мы работаем над этим вопросом в режиме онлайн, в режиме реального времени», — цитирует его ТАСС.
Рябков отметил, что российские специалисты находятся в контакте со всеми службами в представительствах России в регионе, получаемые данные обобщаются.
«И мы будем сейчас решать вопрос об эвакуации, о вывозе граждан», — добавил замминистра.
Ранее стало известно, что сотни российских граждан подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации.