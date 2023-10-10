Рябков: Россия работает над вопросом эвакуации из зоны конфликта Палестины и Израиля

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия работает над вопросом эвакуации из зоны палестино-израильского конфликта.

Об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.

«Мы работаем над этим вопросом в режиме онлайн, в режиме реального времени», — цитирует его ТАСС.

Рябков отметил, что российские специалисты находятся в контакте со всеми службами в представительствах России в регионе, получаемые данные обобщаются.

«И мы будем сейчас решать вопрос об эвакуации, о вывозе граждан», — добавил замминистра.

Ранее стало известно, что сотни российских граждан подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации.