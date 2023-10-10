Посол: сотни россиян подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля
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Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
«Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — приводит его слова РИА Новости.
Он напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива.
Ранее Викторов заявил, что Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа.