Посол: сотни россиян подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля

Сотни российских граждан подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации.

Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

«Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива.

Ранее Викторов заявил, что Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа.