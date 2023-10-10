Узнать больше

Посол: сотни россиян подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля

Короткая ссылка
Сотни российских граждан подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации.
Посол: сотни россиян подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

«Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива.

Ранее Викторов заявил, что Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить