Посол в Израиле: Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из Газы
«Мы прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа», — приводит ТАСС слова Викторова в эфире Первого канала.
Он отметил, что если дойдёт до реальных действий, то эвакуируемые будут выходить из Газы, направляться в третью страну, куда прибудут российские самолёты.
Как ранее заявили в израильском Минобороны, цель Израиля сейчас заключается в уничтожении объектов палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.