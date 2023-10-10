Посол в Израиле: Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из Газы

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа.

«Мы прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа», — приводит ТАСС слова Викторова в эфире Первого канала.

Он отметил, что если дойдёт до реальных действий, то эвакуируемые будут выходить из Газы, направляться в третью страну, куда прибудут российские самолёты.

Как ранее заявили в израильском Минобороны, цель Израиля сейчас заключается в уничтожении объектов палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.