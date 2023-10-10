Кипр предоставит территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан
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Об этом заявило Министерство иностранных дел Кипра.
Сообщается, что дипведомство активизирует Специальный национальный план ESTIA после того, как глава МИД Константинос Комбос провёл совещание с министерской группой по управлению кризисами.
«Министерская группа решила активировать Специальный национальный план ESTIA по приёму и репатриации иностранных граждан из зоны кризиса через территорию Республики Кипр», — говорится в заявлении.
Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа.