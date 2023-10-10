Кипр предоставит территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан

Власти Кипра решили предоставить свою территорию для иностранных граждан, которые будут эвакуированы из Израиля на фоне обострения.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Кипра.

Сообщается, что дипведомство активизирует Специальный национальный план ESTIA после того, как глава МИД Константинос Комбос провёл совещание с министерской группой по управлению кризисами.

«Министерская группа решила активировать Специальный национальный план ESTIA по приёму и репатриации иностранных граждан из зоны кризиса через территорию Республики Кипр», — говорится в заявлении.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа.