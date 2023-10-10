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Кипр предоставит территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан

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Власти Кипра решили предоставить свою территорию для иностранных граждан, которые будут эвакуированы из Израиля на фоне обострения.
Кипр предоставит территорию для эвакуируемых из Израиля иностранных граждан
  • Gettyimages.ru

Об этом заявило Министерство иностранных дел Кипра.

Сообщается, что дипведомство активизирует Специальный национальный план ESTIA после того, как глава МИД Константинос Комбос провёл совещание с министерской группой по управлению кризисами.

«Министерская группа решила активировать Специальный национальный план ESTIA по приёму и репатриации иностранных граждан из зоны кризиса через территорию Республики Кипр», — говорится в заявлении.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа.

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