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Лавров и глава МИД Ирана выступили за работу в формате «3 + 3» по Южному Кавказу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров высказались в пользу возобновления совместной работы в формате «3 + 3» по Южному Кавказу.
Лавров и глава МИД Ирана выступили за работу в формате «3 + 3» по Южному Кавказу
  • РИА Новости

Об этом сказано в заявлении МИД России.

«Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы «3 + 3» для Южного Кавказа», — сообщает ведомство.

7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Франция может стать виновницей возможной новой эскалации на Южном Кавказе.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, последние события в Нагорном Карабахе показали, что Евросоюз предал Армению.

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