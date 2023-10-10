Лавров и глава МИД Ирана выступили за работу в формате «3 + 3» по Южному Кавказу
- РИА Новости
Об этом сказано в заявлении МИД России.
«Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы «3 + 3» для Южного Кавказа», — сообщает ведомство.
7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Франция может стать виновницей возможной новой эскалации на Южном Кавказе.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, последние события в Нагорном Карабахе показали, что Евросоюз предал Армению.