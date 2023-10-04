Захарова: события в Карабахе показали, что ЕС предал Армению

Последние события в Нагорном Карабахе показали, что Евросоюз предал Армению.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Последние события отчётливо показали, что европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию», — передаёт её слова РИА Новости.

По её словам, они занимались «увещеванием Армении» и заманили Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном заявил, что страны Запада пытаются использовать украинский конфликт, чтобы убрать Россию с Южного Кавказа, а также разрушить отношения Москвы и Еревана.