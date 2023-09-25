Колокольцев: Запад пытается разрушить российско-армянскую связку

Страны Запада пытаются использовать украинский конфликт, чтобы убрать Россию с Южного Кавказа, а также разрушить отношения Москвы и Еревана.

Такое заявление сделал глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

«США и ЕС навязчиво предлагают свои «рецепты» для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему», — добавил он.

Министр подчеркнул, что такая ситуация влияет на союзничество России и Армении, а США преследуют только свои цели, «им нет дела до Армении и армян».

Ранее сообщалось, что Колокольцев провёл встречу с Пашиняном, переговоры прошли в Ереване.