Глава МВД России Колокольцев встретился с Пашиняном
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Об этом говорится в заявлении МВД России, опубликованном в Telegram-канале.
Сообщается, что представители стран обсудили ключевые направления российско-армянского правоохранительного сотрудничества, а также определили первоочередные меры по развитию взаимодействия.
Колокольцев подчеркнул, что отношения между правоохранителями Армении и России носят характер взаимопонимания и партнёрства, и заявил о готовности к взаимодействию с армянским МВД.
Ранее президент США Джо Байден заявил Пашиняну о планах укрепить сотрудничество Вашингтона и Еревана в сфере безопасности.