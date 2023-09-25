Глава МВД России Колокольцев встретился с Пашиняном

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры прошли в Ереване.

Об этом говорится в заявлении МВД России, опубликованном в Telegram-канале.

Сообщается, что представители стран обсудили ключевые направления российско-армянского правоохранительного сотрудничества, а также определили первоочередные меры по развитию взаимодействия.

Колокольцев подчеркнул, что отношения между правоохранителями Армении и России носят характер взаимопонимания и партнёрства, и заявил о готовности к взаимодействию с армянским МВД.

Ранее президент США Джо Байден заявил Пашиняну о планах укрепить сотрудничество Вашингтона и Еревана в сфере безопасности.