Байден заявил Пашиняну о планах укрепить сотрудничество в сфере безопасности
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Об этом пишет пресс-служба армянского кабмина.
Отмечается, что Байден направил Пашиняну письмо.
В нём американский президент заявил о решимости Вашингтона работать с правительством Армении над удовлетворением гуманитарных потребностей.
«Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чём свидетельствуют наши недавние военные учения», — говорится в письме Байдена.
Ранее Пашинян в ходе встречи с американским сенатором Гэри Питерсом отметил важность поддержки США в преодолении проблем, стоящих перед Ереваном.