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Байден заявил Пашиняну о планах укрепить сотрудничество в сфере безопасности

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Американский президент Джо Байден заявил армянскому премьер-министру Николу Пашиняну о планах укрепить сотрудничество США и Армении в сфере безопасности.
Байден заявил Пашиняну о планах укрепить сотрудничество в сфере безопасности
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет пресс-служба армянского кабмина.

Отмечается, что Байден направил Пашиняну письмо. 

В нём американский президент заявил о решимости Вашингтона работать с правительством Армении над удовлетворением гуманитарных потребностей.

«Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чём свидетельствуют наши недавние военные учения», — говорится в письме Байдена.

Ранее Пашинян в ходе встречи с американским сенатором Гэри Питерсом отметил важность поддержки США в преодолении проблем, стоящих перед Ереваном.

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