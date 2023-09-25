Байден заявил Пашиняну о планах укрепить сотрудничество в сфере безопасности

Американский президент Джо Байден заявил армянскому премьер-министру Николу Пашиняну о планах укрепить сотрудничество США и Армении в сфере безопасности.

Об этом пишет пресс-служба армянского кабмина.

Отмечается, что Байден направил Пашиняну письмо.

В нём американский президент заявил о решимости Вашингтона работать с правительством Армении над удовлетворением гуманитарных потребностей.

«Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чём свидетельствуют наши недавние военные учения», — говорится в письме Байдена.

Ранее Пашинян в ходе встречи с американским сенатором Гэри Питерсом отметил важность поддержки США в преодолении проблем, стоящих перед Ереваном.