Палестина обвинила Израиль в применении запрещённых снарядов с белым фосфором

МИД Палестины обвинил ВС Израиля в применении запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.

«Израильские оккупационные силы применили запрещённый международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе Аль-Карама в секторе Газа», — заявило ведомство в социальной сети X.

МИД Палестины также опубликовал видео, как утверждается, обстрела.

Как ранее заявил замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в эфире RT, объявляя блокаду Газы, Израиль должен понимать, что несёт ответственность за её граждан в соответствии с международным правом.

Как сообщил телеканал i24 со ссылкой на спасателей из организации ZAKA, в кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС.