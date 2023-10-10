Палестина обвинила Израиль в применении запрещённых снарядов с белым фосфором
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«Израильские оккупационные силы применили запрещённый международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе Аль-Карама в секторе Газа», — заявило ведомство в социальной сети X.
МИД Палестины также опубликовал видео, как утверждается, обстрела.
Как ранее заявил замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в эфире RT, объявляя блокаду Газы, Израиль должен понимать, что несёт ответственность за её граждан в соответствии с международным правом.
Как сообщил телеканал i24 со ссылкой на спасателей из организации ZAKA, в кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС.