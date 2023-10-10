Росавиация: ночные вылеты из России в Израиль ограничены до 16 октября
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В сообщении отмечается, что прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики «Азимут» и Red Wings.
Однако в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в израильские.
В период с 9 по 16 октября авиакомпаниям не разрешается выполнять рейсы из России в Израиль с 01:00 до 07:00 мск.
Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила рейсы в Тель-Авив на фоне обстрелов Израиля.