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Росавиация: ночные вылеты из России в Израиль ограничены до 16 октября

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Росавиация сообщила, что ограничения на ночные вылеты из России в Израиль будут действовать до 12:00 16 октября.
Росавиация: ночные вылеты из России в Израиль ограничены до 16 октября
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики «Азимут» и Red Wings.

Однако в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в израильские.

В период с 9 по 16 октября авиакомпаниям не разрешается выполнять рейсы из России в Израиль с 01:00 до 07:00 мск.

Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила рейсы в Тель-Авив на фоне обстрелов Израиля.

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