Венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила рейсы в Тель-Авив на фоне обстрелов Израиля, сообщает агентство MTI.

«Wizz Air приостановила полёты между Будапештом, Дебреценом и Тель-Авивом из-за воздушных атак на Израиль в субботу после переговоров с местными и международными органами», — приводит сообщение РИА Новости.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Газета Jerusalem Post сообщила о гибели 250 израильтян в результате эскалации. Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.

По данным Haaretz, армия Израиля в экстренном порядке призывает на службу «десятки тысяч резервистов» на фоне резкой эскалации.