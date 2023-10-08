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Haaretz: армия Израиля призывает на службу десятки тысяч резервистов

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Армия Израиля в экстренном порядке призывает на службу «десятки тысяч резервистов» на фоне резкой эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Haaretz.

Как утверждается, несколько дивизий ЦАХАЛ начали подготовку к проведению наземной операции в секторе Газа.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Сейчас на всей территории страны действует «особое положение в области безопасности». На фоне обострения израильский министр энергетики подписал указ о прекращении подачи электричества в сектор Газа.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, армия страны задействует всю свою мощь против движения ХАМАС, чтобы отомстить за атаку.

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