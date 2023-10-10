РАР: глава Генштаба ВС Польши подал в отставку
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Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского Генштаба Иоанну Клейшмит.
«Я подтверждаю, что генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку», — сказала она.
Также представитель оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский сообщил об увольнении Пиотровского.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины Игоря Танцюры.
В сентябре представителя теробороны ВСУ — американского трансгендера Сару Эштона-Чирилло отстранили от должности.