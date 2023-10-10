Лавров назвал востребованным расширение СБ ООН через страны Латинской Америки

Расширение Совбеза ООН становится всё более востребованным, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Всё более востребованным становится и расширение Совета Безопасности — исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал он.

Министр подчеркнул, что новые члены Совбеза должны пользоваться авторитетом и в своих регионах, и в организациях глобального охвата — таких как как Движение неприсоединения, «Группа 77» и Организация исламского сотрудничества.

Ранее Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости изменить методы формирования секретариата ООН.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира.