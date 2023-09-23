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Лавров призвал изменить методы формирования секретариата ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости изменить методы формирования секретариата ООН.
Лавров призвал изменить методы формирования секретариата ООН
  • РИА Новости

«Пора рассмотреть и более справедливые методы формирования секретариата ООН», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что существующие долгие годы критерии не отражают реальный вес стран в мировых делах и искусственно дают государствам — членам НАТО и ЕС запредельное доминирование.

По его словам, эти диспропорции также особенно углубляются за счёт существующей системы постоянных контрактов, которые привязывают их обладателей к позиции стран — хозяек штаб-квартир международных организаций, «большинство которых расположены в столицах, проводящих политику Запада».

Российский министр отметил, что всё более востребованным становится и расширение Совета Безопасности ООН — исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран из таких регионов, как Азия, Африка и Латинская Америка.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира.

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