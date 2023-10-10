Узнать больше

Лавров: Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности».
Лавров: Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Он отметил, что в риторике Запада слышатся только лозунги: «вторжение», «агрессия», «аннексия».

«Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Для честного диалога аргументов у него нет», — говорится в статье.

Ранее Sky News писало, что Владимир Зеленский может пойти на компромисс с Россией из-за того, что ему не удалось добиться выделения достаточного финансирования от западных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить