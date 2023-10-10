Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности».

Он отметил, что в риторике Запада слышатся только лозунги: «вторжение», «агрессия», «аннексия».

«Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Для честного диалога аргументов у него нет», — говорится в статье.

Ранее Sky News писало, что Владимир Зеленский может пойти на компромисс с Россией из-за того, что ему не удалось добиться выделения достаточного финансирования от западных стран.