Sky News: Зеленский пойдёт на компромисс с Россией из-за сокращения помощи
- AP
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Об этом пишет Sky News.
Как отмечается в статье, окончательное решение о дальнейшей судьбе украинского конфликта «остаётся за Зеленским».
«Но поскольку все конфликты либо заканчиваются поражением одной из сторон — что маловероятно в этой войне, — либо достигается компромисс, решение остаётся за ним», — пишет автор.
В публикации также говорится, что в данный момент складывается впечатление, что речь идёт о начале конца для Украины.
Кроме того, заявляет автор, военная и финансовая помощь Киеву стала серьёзным бременем для стран Запада.
Ранее СМИ писали, что предвыборная гонка в Соединённых Штатах может привести к тому, что Вашингтон значительно сократит предоставляемую Украине помощь.