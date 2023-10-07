Sky News: Зеленский пойдёт на компромисс с Россией из-за сокращения помощи

Владимир Зеленский может пойти на компромисс с Россией из-за того, что ему не удалось добиться выделения достаточного финансирования от западных стран.

Об этом пишет Sky News.

Как отмечается в статье, окончательное решение о дальнейшей судьбе украинского конфликта «остаётся за Зеленским».

«Но поскольку все конфликты либо заканчиваются поражением одной из сторон — что маловероятно в этой войне, — либо достигается компромисс, решение остаётся за ним», — пишет автор.

В публикации также говорится, что в данный момент складывается впечатление, что речь идёт о начале конца для Украины.

Кроме того, заявляет автор, военная и финансовая помощь Киеву стала серьёзным бременем для стран Запада.

Ранее СМИ писали, что предвыборная гонка в Соединённых Штатах может привести к тому, что Вашингтон значительно сократит предоставляемую Украине помощь.