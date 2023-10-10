BI: российские войска РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО

Военный обозреватель Business Insider Ставрос Атламазоглу заявил, что российские войска РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО.

При этом он отметил, что инвестирование России в развитие средств РЭБ говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию.

«Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя», — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что в российских системах РЭБ оптимизируют настройки для подавления F-16.

Также полковник армии США в отставке Джиан Джентайл заявил, что артиллерия, РЭБ и Ка-52 помогают России отражать атаки ВСУ.