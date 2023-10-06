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РИА Новости: в российских системах РЭБ оптимизируют настройки для подавления F-16

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В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне СВО, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом отмечается, что подавить F-16 будет проще, чем имеющиеся у Украины самолёты советской разработки.

Ранее сообщалось, что Германия перед грядущей зимой поставит Украине ещё одну систему ПВО Patriot.

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