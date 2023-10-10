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Белый дом: США пока не планируют отправлять войска в Израиль

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телекомпании CBS, что США пока не намерены направлять военных в Израиль.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Кирби, в этом вопросе Вашингтон будет руководствоваться интересами нацбезопасности, а также необходимостью выполнения обязательств США в сфере безопасности «по всему миру».

«Именно по этой причине мы направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря», — сказал Кирби.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к созданию правительства национального единства без предварительных условий.

Также сообщалось о гибели 11 граждан США в результате конфликта в Израиле.

Кроме того, в CNN отметили, что США отправят дополнительно 20—25 истребителей на Ближний Восток.

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