Эрдоган: игнорирующий права палестинцев подход Израиля опасен для израильтян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что игнорирующий права палестинцев подход Израиля опасен для израильского народа.

Он отметил, что мир в регионе не будет достигнут без создания независимого государства Палестина со столицей в Иерусалиме.

По его словам, подход Израиля, при котором игнорируются права палестинцев, опасен для самого израильского народа, что показывает последний инцидент.

«Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения. Разрушение Газы, взрывы мечетей и гибель мирных жителей неприемлемы. Война также имеет свои нравы и мораль», — цитирует РИА Новости обращение Эрдогана.

Он добавил, что эти нормы должны соблюдать все стороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.