Заявление кабмина Германии о том, что Берлин не признаёт последователями нацизма Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина» и многие другие организации, является реабилитацией нацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма — через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, в итоге это приводит к поддержке оружием неонацистов в Киеве.

Ранее президент России Владимир Путин назвал отвратительными аплодисменты Владимира Зеленского украинскому нацисту в парламенте Канады.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.