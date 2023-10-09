Захарова назвала заявление кабмина Германии реабилитацией нацизма
- РИА Новости
«Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма — через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, в итоге это приводит к поддержке оружием неонацистов в Киеве.
Ранее президент России Владимир Путин назвал отвратительными аплодисменты Владимира Зеленского украинскому нацисту в парламенте Канады.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.