Вершинин: визит Зеленского в США и Канаду получился блёклым
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС.
«На мой взгляд, визит получился блёклым», — сказал он.
По словам Вершинина, визит в США и посещение Канады, где прошла встреча в парламенте с нацистом Ярославом Гунькой, показывают, что всё происходящее «становится ясно людям, представителям стран, народов».
Ранее президент России Владимир Путин назвал отвратительными аплодисменты Владимира Зеленского украинскому нацисту в парламенте Канады.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.