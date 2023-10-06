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Вершинин: визит Зеленского в США и Канаду получился блёклым

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Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Запад не смог сделать Украину главной темой недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Вершинин: визит Зеленского в США и Канаду получился блёклым
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«На мой взгляд, визит получился блёклым», — сказал он.

По словам Вершинина, визит в США и посещение Канады, где прошла встреча в парламенте с нацистом Ярославом Гунькой, показывают, что всё происходящее «становится ясно людям, представителям стран, народов».

Ранее президент России Владимир Путин назвал отвратительными аплодисменты Владимира Зеленского украинскому нацисту в парламенте Канады.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

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