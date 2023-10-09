Эрдоган в ходе переговоров с президентом Израиля призвал к прекращению конфликта
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«Президент Эрдоган заявил о необходимости проявления здравого смысла и скорейшего обеспечения спокойствия в регионе», — приводит ТАСС сообщение администрации президента Турции.
Эрдоган добавил, что турецкая сторона продолжит прилагать усилия для прекращения противостояния.
Ранее в МИД КНР заявили, что Китай призывает стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить огонь.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сомнения по поводу того, что палестино-израильский конфликт удастся урегулировать в ближайшие дни.