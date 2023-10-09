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Эрдоган в ходе переговоров с президентом Израиля призвал к прекращению конфликта

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и призвал к скорейшему прекращению конфликта.
Эрдоган в ходе переговоров с президентом Израиля призвал к прекращению конфликта
  • Gettyimages.ru

«Президент Эрдоган заявил о необходимости проявления здравого смысла и скорейшего обеспечения спокойствия в регионе», — приводит ТАСС сообщение администрации президента Турции.

Эрдоган добавил, что турецкая сторона продолжит прилагать усилия для прекращения противостояния.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай призывает стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить огонь.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сомнения по поводу того, что палестино-израильский конфликт удастся урегулировать в ближайшие дни.

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