Эрдоган в ходе переговоров с президентом Израиля призвал к прекращению конфликта

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и призвал к скорейшему прекращению конфликта.

«Президент Эрдоган заявил о необходимости проявления здравого смысла и скорейшего обеспечения спокойствия в регионе», — приводит ТАСС сообщение администрации президента Турции.

Эрдоган добавил, что турецкая сторона продолжит прилагать усилия для прекращения противостояния.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай призывает стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить огонь.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сомнения по поводу того, что палестино-израильский конфликт удастся урегулировать в ближайшие дни.