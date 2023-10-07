Посол России: палестино-израильский конфликт вряд ли урегулируют в ближайшие дни

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сомнения по поводу того, что палестино-израильский конфликт удастся урегулировать в ближайшие дни.

Такое мнение он высказал в эфире «Соловьёв LIVE».

«К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение даёт плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни», — цитирует посла РИА Новости.

По мнению Викторова, эскалация в зоне конфликта происходит «небывалая».

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Сейчас на всей территории страны действует «особое положение в области безопасности». На фоне обострения израильский министр энергетики подписал указ о прекращении подачи электричества в сектор Газа.

Газета Jerusalem Post сообщила о гибели 250 израильтян в результате эскалации. Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.