Посол России: палестино-израильский конфликт вряд ли урегулируют в ближайшие дни
Такое мнение он высказал в эфире «Соловьёв LIVE».
«К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение даёт плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни», — цитирует посла РИА Новости.
По мнению Викторова, эскалация в зоне конфликта происходит «небывалая».
Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.
Сейчас на всей территории страны действует «особое положение в области безопасности». На фоне обострения израильский министр энергетики подписал указ о прекращении подачи электричества в сектор Газа.
Газета Jerusalem Post сообщила о гибели 250 израильтян в результате эскалации. Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.