Эрдоган: мир на Ближнем Востоке может быть только при независимости Палестины
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По его словам, речь идёт об осуществлении резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Государства Палестина в границах 1967 года.
Эрдоган отметил, что обеспечение мира на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины.
Ранее в МИД КНР заявили, что Китай призывает стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить огонь.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сомнения по поводу того, что палестино-израильский конфликт удастся урегулировать в ближайшие дни.