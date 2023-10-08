Эрдоган: мир на Ближнем Востоке может быть только при независимости Палестины

Восстановить мир на Ближнем Востоке возможно, только если Палестина обретёт независимость, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, речь идёт об осуществлении резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Государства Палестина в границах 1967 года.

Эрдоган отметил, что обеспечение мира на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай призывает стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить огонь.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сомнения по поводу того, что палестино-израильский конфликт удастся урегулировать в ближайшие дни.