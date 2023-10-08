Узнать больше

Эрдоган: мир на Ближнем Востоке может быть только при независимости Палестины

Короткая ссылка
Восстановить мир на Ближнем Востоке возможно, только если Палестина обретёт независимость, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber.
Эрдоган: мир на Ближнем Востоке может быть только при независимости Палестины
  • AP
  • © Nedim Enginsoy

По его словам, речь идёт об осуществлении резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Государства Палестина в границах 1967 года.

Эрдоган отметил, что обеспечение мира на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай призывает стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить огонь.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил сомнения по поводу того, что палестино-израильский конфликт удастся урегулировать в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить