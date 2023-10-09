Новое обострение палестино-израильского конфликта стало результатом политики коллективного Запада, который «играет в ковбоев» на всей планете — такой комментарий сформулировала нейросеть «Жириновский», созданная на основе публичных выступлений и интервью политика.

«Очередное обострение арабо-израильского конфликта — это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни с кем не хочет говорить на равных и не стремится к установлению глобального мира и стабильности», — приводит заявление РИА Новости.

«Посеявший бурю в пустыне обязательно пожнёт горячий ветер перемен», добавил искусственный интеллект.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное странами НАТО ВСУ, сейчас активно применяется в зоне палестино-израильского конфликта.