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Нейросеть «Жириновский» назвала конфликт в Израиле следствием игры Запада

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Новое обострение палестино-израильского конфликта стало результатом политики коллективного Запада, который «играет в ковбоев» на всей планете — такой комментарий сформулировала нейросеть «Жириновский», созданная на основе публичных выступлений и интервью политика.
Нейросеть «Жириновский» назвала конфликт в Израиле следствием игры Запада
  • РИА Новости

«Очередное обострение арабо-израильского конфликта — это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни с кем не хочет говорить на равных и не стремится к установлению глобального мира и стабильности», — приводит заявление РИА Новости.

«Посеявший бурю в пустыне обязательно пожнёт горячий ветер перемен», добавил искусственный интеллект.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное странами НАТО ВСУ, сейчас активно применяется в зоне палестино-израильского конфликта.

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