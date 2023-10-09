Американский журналист Никсон призвал не давать Украине $100 млрд

Американский журналист Гарланд Никсон в интервью YouTube-каналу George Galloway заявил, что президент США Джо Байден окажется «в неприятной ситуации» в случае, если конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине на $100 млрд.

«Если они одобрят помощь на $100 млрд, а потом Украина рухнет, у Джо Байдена будут серьёзные проблемы... Украина близка к краху, поэтому лучше этого не делать», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Никсона, режим Владимира Зеленского обречён, а украинское контрнаступление уже провалилось. Американский журналист пришёл к выводу, что конфликт в регионе «на последнем издыхании».

Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны США на 100%.

При этом в Белом доме размышляют о том, чтобы запросить у конгресса США крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи для Украины, которого хватит до следующих президентских выборов, пишет The Telegraph, ссылаясь на источники. По словам некоторых собеседников, размер такого пакета может достигнуть $100 млрд.