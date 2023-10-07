Telegraph: Байден размышляет о крупном пакете помощи для Украины на $100 млрд
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Газета отмечает, что украинский конфликт «стал главной разделительной линией среди конгрессменов-республиканцев».
«Некоторые чиновники полагают, что принятие единого пакета, размер которого может достигать $100 млрд, может дать администрации Байдена наилучшие шансы обеспечить финансирование конфликта до выборов в ноябре следующего года», — пишет издание.
Такой шаг позволит президенту Джо Байдену избежать дальнейших дебатов в конгрессе о связанных с Украиной расходах в следующем году.
Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны США на 100%.