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Telegraph: Байден размышляет о крупном пакете помощи для Украины на $100 млрд

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В Белом доме размышляют о том, чтобы запросить у конгресса США крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи для Украины, которого хватит до следующих президентских выборов, пишет The Telegraph, ссылаясь на источники. По словам некоторых собеседников, размер такого пакета может достигнуть $100 млрд.
Telegraph: Байден размышляет о крупном пакете помощи для Украины на $100 млрд
  • AP
  • © Susan Walsh

Газета отмечает, что украинский конфликт «стал главной разделительной линией среди конгрессменов-республиканцев».

«Некоторые чиновники полагают, что принятие единого пакета, размер которого может достигать $100 млрд, может дать администрации Байдена наилучшие шансы обеспечить финансирование конфликта до выборов в ноябре следующего года», — пишет издание.

Такой шаг позволит президенту Джо Байдену избежать дальнейших дебатов в конгрессе о связанных с Украиной расходах в следующем году.

Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны США на 100%.

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