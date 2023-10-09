Представительство России получило около 250 обращений об эвакуации из сектора Газа
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Об этом в беседе с RT заявила пресс-секретарь организации Алия Зарипова.
По её словам, пока продолжается формирование списков.
В числе обратившихся есть граждане не только России, но и Белоруссии, Украины, Казахстана и «непосредственно Палестины», уточнила Зарипова.
«В самом секторе Газа находятся порядка 1,2 тыс. россиян», — отметила она.
Ранее сообщалось, что ситуационно-кризисный центр МИД России и российские загранучреждения на Ближнем Востоке занимаются проработкой эвакуационных мероприятий для россиян и соотечественников за рубежом.
Номер телефона Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России — +74956954545, он работает круглосуточно.