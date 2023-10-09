Представительство России получило около 250 обращений об эвакуации из сектора Газа

Российское представительство при Палестине получило порядка 250 обращений с просьбой о возможной эвакуации из сектора Газа.

Об этом в беседе с RT заявила пресс-секретарь организации Алия Зарипова.

По её словам, пока продолжается формирование списков.

В числе обратившихся есть граждане не только России, но и Белоруссии, Украины, Казахстана и «непосредственно Палестины», уточнила Зарипова.

«В самом секторе Газа находятся порядка 1,2 тыс. россиян», — отметила она.

Ранее сообщалось, что ситуационно-кризисный центр МИД России и российские загранучреждения на Ближнем Востоке занимаются проработкой эвакуационных мероприятий для россиян и соотечественников за рубежом.

Номер телефона Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России — +74956954545, он работает круглосуточно.