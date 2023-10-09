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В МИД ФРГ подтвердили, что среди похищенных ХАМАС есть граждане Германии

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристиан Вагнер подтвердил, что среди похищенных в Израиле бойцами ХАМАС есть граждане Германии.
В МИД ФРГ подтвердили, что среди похищенных ХАМАС есть граждане Германии
  • РИА Новости

«Мы исходим из того, что среди похищенных ХАМАС находятся персоны с немецким и израильским гражданством — люди с двумя гражданствами. Ситуация пока очень неясная», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД Таиланда сообщили, что по меньшей мере 12 граждан государства погибли, ещё 11 были похищены в результате конфликта на территории Израиля.

Посольство России в Израиле на данный момент не может подтвердить информацию о похищении россиянок сторонниками движения ХАМАС.

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