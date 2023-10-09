В МИД ФРГ подтвердили, что среди похищенных ХАМАС есть граждане Германии
- РИА Новости
«Мы исходим из того, что среди похищенных ХАМАС находятся персоны с немецким и израильским гражданством — люди с двумя гражданствами. Ситуация пока очень неясная», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в МИД Таиланда сообщили, что по меньшей мере 12 граждан государства погибли, ещё 11 были похищены в результате конфликта на территории Израиля.
Посольство России в Израиле на данный момент не может подтвердить информацию о похищении россиянок сторонниками движения ХАМАС.