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МИД Таиланда: 12 тайцев погибли в ходе конфликта в Израиле, ещё 11 похитили

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По меньшей мере 12 граждан Таиланда погибли, ещё 11 были похищены в результате конфликта на территории Израиля, заявила гендиректор департамента информации и пресс-секретарь тайского МИД Канчана Пхатхарачок.
МИД Таиланда: 12 тайцев погибли в ходе конфликта в Израиле, ещё 11 похитили
  • globallookpress.com
  • © Ilia Yefimovich

«12 таиландских граждан погибли, восемь получили ранения и 11 были захвачены. Израильская сторона заявила, что на данный момент нет определённой информации о количестве израильтян и иностранцев, которые были убиты или взяты в заложники», — цитирует её ТАСС.

По словам дипломата, власти Таиланда готовят эвакуацию своих граждан из Израиля.

Ранее стало известно, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 436, среди них 91 ребёнок.

В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля.

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