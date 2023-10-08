Посольство России не подтверждает данные о похищении россиянок движением ХАМАС
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«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц», — цитирует ТАСС пресс-службу дипмиссии.
Отмечается, что родственники данных лиц не обращались в консульский отдел посольства.
Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили десять девушек с фестиваля электронной музыки у города Офаким, среди них две носят русские имена и фамилии.