Посольство России не подтверждает данные о похищении россиянок движением ХАМАС

Посольство России в Израиле на данный момент не может подтвердить информацию о похищении россиянок сторонниками движения ХАМАС.

AFP

© JACK GUEZ

«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц», — цитирует ТАСС пресс-службу дипмиссии. Отмечается, что родственники данных лиц не обращались в консульский отдел посольства. Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили десять девушек с фестиваля электронной музыки у города Офаким, среди них две носят русские имена и фамилии.