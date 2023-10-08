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Посольство России не подтверждает данные о похищении россиянок движением ХАМАС

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Посольство России в Израиле на данный момент не может подтвердить информацию о похищении россиянок сторонниками движения ХАМАС.
Посольство России не подтверждает данные о похищении россиянок движением ХАМАС
  • AFP
  • © JACK GUEZ

«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц», — цитирует ТАСС пресс-службу дипмиссии.

Отмечается, что родственники данных лиц не обращались в консульский отдел посольства.

Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили десять девушек с фестиваля электронной музыки у города Офаким, среди них две носят русские имена и фамилии.

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