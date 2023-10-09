Политолог Блохин ожидает смещения внимания Запада с Украины на Израиль

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление французского политика Флориана Филиппо о том, что поставленное Западом Украине оружие в итоге оказалось на Ближнем Востоке.

«Когда они поставляли Украине вооружение, все об этом говорили, что, особенно мобильные комплексы, окажутся в других горячих точках», — отметил специалист.

По его мнению, отследить, поставлено ли это вооружение с Украины, можно, получив экземпляр этих образцов.

«Понятно, что Украина на этом хорошо подзаработала. И вот мы пожинаем результаты их коррупции, о которых тоже говорили, что деньги идут на Украину, вооружение идёт, но потом окольными путями попадает не на фронт, а в другие очаги напряжения», — объяснил Блохин.

Политолог добавил, что в случае выбора между Украиной и Израилем, Израиль для Запада будет в приоритете.

«Для США, для Запада Израиль — это аванпост свободы, демократии на Ближнем Востоке. Но если произойдёт расширение конфликта, а оно уже сейчас видно, или будет втянут, например, Иран и будет угроза национальной безопасности Израиля, то хочет Америка или нет, придётся ей вовлечься в этот конфликт», — рассказал он.

По словам собеседника RT, для США это проблема, потому что все силы «будут распылены».

«С одной стороны Украина, с другой стороны Израиль, не будем забывать, что главный геополитический приз вообще для США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому за двумя зайцами можно угнаться и ни одного не поймать», — рассказал он.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил о том, что поставленное Западом Украине оружие в итоге оказалось на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространяется по всему миру.