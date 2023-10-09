Экс-разведчик Риттер назвал ошибкой Израиля увлечение ролью ИИ в борьбе с ХАМАС

Одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом (ИИ).

С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News.

«Фатальной ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции «Страж стен», — говорится в сообщении.

По словам экс-разведчика, ХАМАС, очевидно, смогло взять под контроль поток информации, собираемый Израилем.

При этом президент Польши Анджей Дуда призвал не преувеличивать серьёзность ситуации в Израиле.

Кроме того, в Le Figaro заявили, что Израиль после атаки ХАМАС лишился образа непобедимой крепости.

Также Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, заявил, что в видеоматериале Sky News палестинцы держат в руках американские автоматы M4.