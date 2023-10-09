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Le Figaro: Израиль после атаки ХАМАС лишился образа непобедимой крепости

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Обозреватели французской Le Figaro заявили, что Израиль после атаки ХАМАС лишился образа непобедимой крепости.

Журналисты отметили, что народы Ближнего Востока были «ошеломлены» медийным изображением палестинцев, проникающих в Израиль и захватывающих там позиции.

При этом, по данным газеты, в краткосрочной перспективе Израиль на Ближнем Востоке будет восприниматься иначе, чем до нынешнего обострения.

Ранее в NI заявили, что ХАМАС нанёс удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии.

Кроме того, сообщалось, как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока.

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