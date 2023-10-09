Le Figaro: Израиль после атаки ХАМАС лишился образа непобедимой крепости

Обозреватели французской Le Figaro заявили, что Израиль после атаки ХАМАС лишился образа непобедимой крепости.

Журналисты отметили, что народы Ближнего Востока были «ошеломлены» медийным изображением палестинцев, проникающих в Израиль и захватывающих там позиции.

При этом, по данным газеты, в краткосрочной перспективе Израиль на Ближнем Востоке будет восприниматься иначе, чем до нынешнего обострения.

Ранее в NI заявили, что ХАМАС нанёс удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии.

Кроме того, сообщалось, как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока.