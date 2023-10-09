Дуда: не стоит не преувеличивать серьёзность ситуации в Израиле
По его словам, это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке.
«Там шли войны, которые не привели ни к одной мировой войне. Так что я бы не заходил так далеко», — сказал Дуда.
При этом он признал, что на Ближнем Востоке «ничего подобного не наблюдалось очень давно».
Ранее в Le Figaro отметили, что Израиль после атаки ХАМАС лишился образа непобедимой крепости.
Также в NI заявили, что ХАМАС нанёс удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии.