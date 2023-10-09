Дуда: не стоит не преувеличивать серьёзность ситуации в Израиле

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat призвал не преувеличивать серьёзность ситуации в Израиле.

По его словам, это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке.

«Там шли войны, которые не привели ни к одной мировой войне. Так что я бы не заходил так далеко», — сказал Дуда.

При этом он признал, что на Ближнем Востоке «ничего подобного не наблюдалось очень давно».

Ранее в Le Figaro отметили, что Израиль после атаки ХАМАС лишился образа непобедимой крепости.

Также в NI заявили, что ХАМАС нанёс удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии.