Посол Перу в Израиле Мануэль Качо-Соуса сообщил, что перуанский медик пропал в Израиле.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на радио RPP.

Речь идёт о враче Даниэле Леви, перуанском гражданине с израильским паспортом. Отмечается, что район, где он работал, находится очень близко к сектору Газа.

«До сих пор у нас нет данных о том, был ли он ранен или погиб», — сказал Качо-Соуса.

По словам дипломата, медик также может быть среди людей, взятых в заложники.

Ранее в ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля.

Также сообщалось, что израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев.