Перуанский медик пропал в Израиле
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на радио RPP.
Речь идёт о враче Даниэле Леви, перуанском гражданине с израильским паспортом. Отмечается, что район, где он работал, находится очень близко к сектору Газа.
«До сих пор у нас нет данных о том, был ли он ранен или погиб», — сказал Качо-Соуса.
По словам дипломата, медик также может быть среди людей, взятых в заложники.
Ранее в ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля.
Также сообщалось, что израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев.