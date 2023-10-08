Генсек Лиги арабских государств направился с визитом в Москву

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт отправился с визитом в Москву по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.

«Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт отправился в воскресенье утром в российскую столицу Москву с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — цитирует РИА Новости сообщение ЛАГ.

Отмечается, что, в частности, стороны обсудят эскалацию в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле в результате конфликта с Палестиной превысило 300 человек, ещё 1,5 тыс. граждан ранены.

Армия Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной.