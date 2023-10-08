УКГВ: около 20 тысяч жителей Газы покинули дома из-за обстрелов Израиля
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«По меньшей мере 20 тыс. внутренне перемещённых лиц укрывались в 44 школах БАПОР, в том числе в 28 специально отведённых временных приютах, во всех районах сектора Газа, за исключением Хан-Юниса», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле в результате конфликта с Палестиной превысило 300 человек, ещё 1,5 тыс. граждан ранены.
Армия Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной.