УКГВ: около 20 тысяч жителей Газы покинули дома из-за обстрелов Израиля

По меньшей мере 20 тыс. жителей сектора Газа покинули свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«По меньшей мере 20 тыс. внутренне перемещённых лиц укрывались в 44 школах БАПОР, в том числе в 28 специально отведённых временных приютах, во всех районах сектора Газа, за исключением Хан-Юниса», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле в результате конфликта с Палестиной превысило 300 человек, ещё 1,5 тыс. граждан ранены.

Армия Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной.