Армия Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной

Армия Израиля анонсировала создание закрытой военной зоны в районе сектора Газа.

«Было принято решение отдать приказ о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа... Вход на территорию строго запрещён», — говорится в официальном сообщении.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на территории государства.

По данным Jerusalem Post, число погибших в Израиле в ходе эскалации превысило 300.

Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.