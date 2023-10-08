Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции и уничтожении противника

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на территории государства.

«Мы вступаем в долгую и тяжёлую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. В эти часы завершается первая фаза уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В то же время мы начали наступательные действия», — сказал он.

По словам Нетаньяху, они будут продолжаться «без оговорок и без передышек», пока поставленные цели не будут достигнуты.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Израильский премьер заявил, что армия задействует всю свою мощь против движения ХАМАС.

По данным Jerusalem Post, число погибших в Израиле в ходе эскалации превысило 300.

Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.